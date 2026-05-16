Manchester City vence Chelsea e conquista a Copa da Inglaterra com golaço de Semenyo Estadão Conteúdo 16.05.26 13h22 O Manchester City conquistou neste sábado o título da Copa da Inglaterra ao vencer o Chelsea por 1 a 0, em Wembley, em uma final decidida nos detalhes. O gol da vitória saiu no segundo tempo, com golaço de letra de Antoine Semenyo, suficiente para garantir ao time de Pep Guardiola o oitavo troféu da competição. O JOGO O City assumiu o controle da posse de bola desde os primeiros minutos, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras. O primeiro tempo teve ritmo travado e poucas finalizações. O Chelsea, pouco conseguiu produzir ofensivamente e praticamente não levou perigo ao gol rival. A melhor oportunidade antes do intervalo foi do Manchester City, com Erling Haaland, em uma das poucas escapadas de real perigo da equipe inglesa. Ainda assim, a partida permaneceu morna em Wembley, enquanto o Chelsea acumulava problemas com os cartões amarelos de Enzo Fernández e Cucurella. Depois do intervalo, o Chelsea conseguiu equilibrar as ações e passou a ter mais tempo com a bola. Aos 12 minutos, os londrinos chegaram a pedir pênalti após Enzo Fernández tentar um cruzamento e a bola bater no braço direito de OReilly dentro da área, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. Pouco depois, uma boa jogada construída terminou com um passe forte demais de Gusto para João Pedro, desperdiçando uma rara chance de finalização. O momento de maior equilíbrio, porém, durou pouco. Aos 26 minutos, o Manchester City encontrou o lance decisivo da final. Bernardo Silva acionou Haaland, que cruzou rasteiro para a área. Mesmo marcado por Colwill, Semenyo apareceu para finalizar de letra e marcar um golaço, sem chances para Robert Sánchez: 1 a 0. Em vantagem, o City ficou mais perto do segundo gol do que de sofrer o empate. OReilly desperdiçou duas oportunidades claras ao errar o passe para Haaland em situações promissoras, enquanto Matheus Nunes acertou a trave após jogada em velocidade. Nos minutos finais, Cherki ainda obrigou Sánchez a fazer grande defesa em chute da entrada da área, mas o placar não mudou. Ao Chelsea, restou a frustração de encerrar a temporada sem troféus e ampliar o jejum na competição, conquistada pela última vez em 2017/18. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Manchester City Chelsea Wembley Copa da Inglaterra Semenyo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 FUTEBOL Técnico do Lyon admite saída de Endrick: 'tem qualidade para ser jogador do Real Madrid' Endrick disputou 20 jogos com a camisa do Lyon, com oito gols marcados e sete assistências 16.05.26 10h32 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59