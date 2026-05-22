Manchester City vai fazer estátua de Guardiola e 'batizar' arquibancada com nome do treinador O clube inglês anunciou em seu site uma dupla homenagem ao profissional Estadão Conteúdo 22.05.26 10h52 O Manchester City anunciou nesta sexta-feira uma dupla homenagem a Pep Guardiola, que encerra seu ciclo no clube. O treinador, considerado o maior da história da equipe, terá uma estátua e um setor das arquibancadas do Etihad Stadium batizado em seu nome. A recém-desenvolvida e ampliada arquibancada norte do Etihad Stadium passará a ser chamada de "Arquibancada Pep Guardiola". A informação foi divulgada no canal oficial da agremiação. O clube destacou que a arquibancada estará totalmente aberta pela primeira vez para o último jogo do técnico no comando. Neste domingo, o Manchester City encerra sua participação na Premier League enfrentando o Aston Villa. Reconhecimento e Legado A nota informa ainda sobre a construção de uma estátua de Guardiola, que será instalada na entrada da arquibancada. O setor está em processo de ampliação desde 2023, adicionando sete mil lugares para os torcedores no Etihad Stadium. O xeique Mansour bin Zayed al-Nahyan, proprietário do Manchester City, comentou o reconhecimento. "Eu disse há muito tempo que o Manchester City deveria ter à sua disposição as melhores pessoas, tanto dentro como fora de campo. Durante dez anos, Pep Guardiola foi a personificação dessa ambição", afirmou. Guardiola chegou a Manchester em 2016 e, desde então, mudou o status do clube. Neste período, conquistou 20 títulos, incluindo uma Champions League e seis troféus da Premier League, tornando o City uma potência mundial. O técnico tinha vínculo até junho do próximo ano, mas decidiu antecipar sua saída do clube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Manchester City Guardiola estátua arquibancada COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Após duas derrotas, Amanda Lemos deve voltar a lutar no UFC em agosto, aponta site Duelo seria contra a também brasileira Denise Gomes, em evento em Las Vegas, nos Estados Unidos 22.05.26 10h32 sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53 mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para jogo com o Floresta-CE Confronto será na próxima segunda-feira, 25, às 20h no Estádio Banpará Curuzu pela Série C 21.05.26 21h18 FUTEBOL Tuchel surpreende e convoca a Inglaterra para a Copa do Mundo sem Palmer e Foden Phil Foden e Cole Palmer são alguns dos nomes que ficaram de fora da convocação inglesa 22.05.26 8h22 FUTEBOL Guardiola deixa o Manchester City após 10 anos e 20 títulos conquistados: 'Nada é eterno' O Espanhol conquistou 20 títulos comandando a equipe inglesa 22.05.26 8h47 GRATUITO Torneio de Snooker Inglês reúne atletas ranqueados e oferece espaço aberto ao público O evento reúne estrutura profissional de sinuca, torneio de atletas de alto nível e área interativa para o público 22.05.26 9h23