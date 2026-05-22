Manchester City vai fazer estátua de Guardiola e 'batizar' arquibancada com nome do treinador

O Manchester City anunciou nesta sexta-feira uma dupla homenagem a Pep Guardiola, que encerra seu ciclo no clube. O treinador, considerado o maior da história da equipe, terá uma estátua e um setor das arquibancadas do Etihad Stadium batizado em seu nome.

A recém-desenvolvida e ampliada arquibancada norte do Etihad Stadium passará a ser chamada de "Arquibancada Pep Guardiola". A informação foi divulgada no canal oficial da agremiação.

O clube destacou que a arquibancada estará totalmente aberta pela primeira vez para o último jogo do técnico no comando. Neste domingo, o Manchester City encerra sua participação na Premier League enfrentando o Aston Villa.

Reconhecimento e Legado

A nota informa ainda sobre a construção de uma estátua de Guardiola, que será instalada na entrada da arquibancada. O setor está em processo de ampliação desde 2023, adicionando sete mil lugares para os torcedores no Etihad Stadium.

O xeique Mansour bin Zayed al-Nahyan, proprietário do Manchester City, comentou o reconhecimento. "Eu disse há muito tempo que o Manchester City deveria ter à sua disposição as melhores pessoas, tanto dentro como fora de campo. Durante dez anos, Pep Guardiola foi a personificação dessa ambição", afirmou.

Guardiola chegou a Manchester em 2016 e, desde então, mudou o status do clube. Neste período, conquistou 20 títulos, incluindo uma Champions League e seis troféus da Premier League, tornando o City uma potência mundial.

O técnico tinha vínculo até junho do próximo ano, mas decidiu antecipar sua saída do clube.