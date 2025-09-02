Manchester City oficializa goleiro Donnarumma para o lugar de Ederson O goleiro de 26 anos, da seleção italiana, custou 35 milhões de euros (cerca de R$ 222 milhões) Estadão Conteúdo 02.09.25 8h34 A direção do Manchester City oficializou nesta terça-feira a contratação do goleiro Gianluigi Donnarumma, que vai substituir o brasileiro Ederson, novo reforço do Fenerbahçe. O italiano chega ao clube inglês no embalo da conquista da Champions League pelo Paris Saint-Germain, na temporada passada. O goleiro de 26 anos, da seleção italiana, custou 35 milhões de euros (cerca de R$ 222 milhões), segundo o jornal britânico The Guardian. Donnarumma assinou contrato até junho de 2030, com possibilidade de renovação por mais um ano. "Este é um clube em que todos os jogadores do futebol mundial adorariam jogar. Há muitos anos que admiro o Manchester City. Por isso, poder agora jogar por este clube é uma grande honra e um privilégio", celebrou o reforço do clube inglês. A contratação do goleiro surpreende pelas características de Donnarumma, jogador pouco acostumado a sair com bola. Geralmente, esse é um dos pontos mais importantes para os goleiros do técnico Pep Guardiola, a exemplo do próprio Ederson, conhecido pela habilidade na saída de bola. O jogador da seleção brasileira teve sete assistências na Premier League - duas a mais do que qualquer outro goleiro - graças aos seus passes longos e precisos. Donnarumma chega ao clube inglês após ficar pressionado no PSG, com a contratação de Lucas Chevalier, do Lille, no mês passado. Ele tinha mais um ano de contrato com o time de Paris, que não estava disposto a deixá-lo sair de graça no final da atual temporada. A situação interna no time francês contrasta com o status que o goleiro conquistou na última temporada europeia. Ele foi considerado o melhor da temporada, sendo decisivo para o PSG conquistar o sonhado título da Liga dos Campeões. "Ele acumulou uma vasta experiência de alto nível e sabe o que é necessário para alcançar o sucesso de forma sustentável", disse o diretor de futebol do City, Hugo Viana. EDERSON FOI OFICIALIZADO PELA DIRETORIA DO CLUBE TURCO Quase ao mesmo tempo em que o novo goleiro era anunciado pelo City, o Fenerbahce oficializava a chegada de Ederson, que conquistou 18 troféus no City numa trajetória bem-sucedida após se destacar anteriormente pelo Benfica - ele desembarcara no clube inglês em 2017. "Cheguei a Manchester há oito anos cheio de esperança", disse Ederson, de 31 anos, "mas não poderia ter previsto um tempo tão bonito juntos". Viana elogiou Ederson por suas "habilidades e coragem", acrescentando que elas foram "cruciais para ajudar o City a jogar o belo futebol que vimos". A saída de Ederson deu continuidade à saída de jogadores que ajudaram o City a se tornar a força dominante na Inglaterra sob o comando de Guardiola, bem como vencedor da Liga dos Campeões em 2023, mas que agora podem ter passado do seu auge. Nesta janela de transferências, Kyle Walker foi para o Burnley em um contrato permanente, Jack Grealish foi emprestado ao Everton e Manuel Akanji assinou com a Inter de Milão, também nesta terça. Ederson assinou contrato com o clube turco até junho de 2028, com opção de renovação por mais um ano. O jogador de 32 anos rendeu ao City 14 milhões de euros (cerca de R$ 89,1 milhões). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Manchester City Fenerbahçe Donnarumma Ederson COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol O que espera por Marcos Braz? 02.09.25 9h52 SÉRIE B Paysandu muda local onder enfrentará o Volta Redonda; veja o local Partida da 25ª rodada da Série B será disputada na sexta-feira (5), às 19h, em Belém 01.09.25 18h56 Janela de transferências Janela de transferências se encerra nesta terça-feira (2) no futebol brasileiro Remo e Paysandu têm até amanhã para regularizar novos atletas para a disputa da Série B 01.09.25 16h24 FUTEBOL Futebol: Sport Club Belém encara grupo difícil na 3ª Super Copa Capital Maior torneio sub-17 do país acontece em dezembro, no Distrito Federal 01.09.25 16h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 FUTEBOL Manchester City oficializa goleiro Donnarumma para o lugar de Ederson O goleiro de 26 anos, da seleção italiana, custou 35 milhões de euros (cerca de R$ 222 milhões) 02.09.25 8h34 SÉRIE B Paysandu muda local onder enfrentará o Volta Redonda; veja o local Partida da 25ª rodada da Série B será disputada na sexta-feira (5), às 19h, em Belém 01.09.25 18h56 MP pede afastamento de Andrés, Duílio e Augusto do Corinthians durante investigação 02.09.25 0h02