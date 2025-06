Manchester City oficializa chegadas de habilidoso Cherki e do holandês Reijnders para o Mundial

O Manchester City terá quatro reforços para a disputa do Mundial de Clubes dos Estados Unidos. A principal delas é a joia Rayan Cherki, de apenas 21 anos, que se apresentou nesta quarta-feira vindo do francês Lyon e que chega para a vaga do experiente Kevin De Bruyne. O prodígio meia-atacante assinou por cinco temporadas. O clube também anunciou o meio-campista da seleção holandesa Reijnders.

"Mal posso esperar para me juntar aos companheiros de City. Estou muito animado por jogar pelo maior clube da Europa. Adoro seu estilo de jogo, que é muito importante para mim", disse Cherki, que recebeu a camisa 29. "Foi minha escolha e era a melhor para minha carreira. Estou apaixonado por jogar com Pep Guardiola, o melhor treinador do mundo."

Destaque do Lyon desde 2022, Cherki fez enorme sucesso na França e figurou na lista dos melhores da temporada passada, na qual foi o rei das assistências. O Paris Saint-Germain dominou a relação.

Apesar de jovem, Cherki chega empolgado ao City. "Meu estilo de jogo é fácil, adoro jogar com a bola, fazer jogadas de habilidade e ajudar meus companheiros", listou. "Estou aqui para fazer as pessoas felizes e isso é muito importante para mim. Prefiro jogar como o camisa 10, mas agora só quero jogar, onde estiver no campo não importa, só quero estar em campo e ajudar o time a vencer. E estou pronto", mostrou personalidade.

Cherki foi inscrito para o Mundial ao lado dos também contratados Bettinelli, Ait-Nouri e Reijnders. A novidade da lista de Pep Guardiola é a ausência de Jack Grealish, que não apareceu na lista de 27 inscritos e será liberado pelo Manchester City para achar novo clube.

Reijnders também assinou contrato por cinco temporadas com o City. Aos 26 anos, ele vestiu a camisa do City respaldado por ter sido eleito o melhor meio-campista da temporada italiana, defendendo o Milan e a seleção da Holanda, e chegou sonhando em manter o desempenho de olho do título do Campeonato Inglês, apesar da disputa do Mundial.

"Acho que é preciso pensar ainda mais rápido aqui, principalmente quando se joga pelo Manchester City, onde os espaços são ainda menores. Então é aí que quero me desenvolver mais e estou ansioso por isso", afirmou, antes de falar do Campeonato Inglês.

"Todo mundo sabe que é a maior competição do mundo. Se você observar a quantidade de clubes que disputaram as primeiras posições na temporada passada, o nível é incrivelmente alto. É o sonho de qualquer garoto jogar na Premier League."

O Manchester City ocupa o Grupo G do Mundial e estreia no dia 18, diante do Wydad Casablanca, de Marrocos. Depois encara o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, dia 22, e encerra a participação na fase classificação diante da italiana Juventus, dia 26.