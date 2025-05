Manchester City e Chelsea vencem na última rodada do Inglês e se garantem na Liga dos Campeões

Os gigantes Manchester City e Chelsea chegaram à 38ª rodada do Campeonato Inglês, neste domingo, com a classificação à Liga dos Campeões ameaçada após uma temporada de altos e baixos. Na jornada derradeira do Campeonato Inglês, porém, as duas equipes venceram seus jogos e conseguiram vagas na principal competição europeia.

Com a conquista antecipada do Liverpool e o vice garantido do Arsenal, cinco equipes iniciaram a última rodada em busca das três vagas remanescentes na próxima edição do torneio continental. O Newcastle, apesar da derrota por 1 a 0 para o Everton, no estádio St. James Park, contou com tropeço do Aston Villa e também se classificou.

Assim, o surpreendente Nottingham Forest, que passou boa parte do Inglês na terceira posição, e o Aston Villa, que chegou às quartas de final da Liga dos Campeões deste ano, ficam fora - o conjunto de Birmingham vai disputar a Liga Europa, enquanto o time vermelho de Nottingham terá pela frente, como consolação, a disputa da Liga Conferência.

No fundo da tabela, Leicester, Ipswich e o lanterna Southampton foram rebaixados à segunda divisão. Já Leeds United, Burnley e Sunderland retornam à elite do futebol inglês na próxima temporada.

Em confronto direto por uma vaga na Liga dos Campeões, neste domingo, o Chelsea teve trabalho, mas derrotou o Nottingham Forest por 1 a 0, no estádio City Ground. Depois de realizar uma grande campanha no Inglês e cair de rendimento na reta final, o time da casa, que tem o brasileiro Murillo como um dos destaques, precisava da vitória, mas falhou diante da sua torcida.

Parecia que nenhum dos clubes estava interessado no G-5 no primeiro tempo, que foi tecnicamente fraco, de muito contato físico e de raras emoções - resumindo-se, praticamente, em um chute de Pedro Neto, do Chelsea, aos 30 minutos, por cima do travessão do goleiro Sels e outro de Wood, aos 43, também sobre a meta de Robert Sánchez.

No início do segundo tempo, porém, logo aos 4 minutos, Colwill recebeu bom passe de Pedro Neto na área e só empurrou para o gol para deixar a equipe azul à frente no placar. Com uma atuação protocolar, os comandados de Enzo Maresca se fecharam atrás e administraram o cronômetro para retornar a Londres com a classificação.

Já a missão do Manchester City, de Pep Guardiola, foi mais tranquila. Em visita ao Fulham, no estádio Craven Cottage, a equipe dos brasileiros Ederson, Matheus Nunes e Savinho foi dominante do início ao fim. Doku atormentou a zaga dos anfitriões pela esquerda, enquanto Matheus Nunes e Marmoush pressionavam na outra ponta.

De tanto insistir, os visitantes abriram o placar aos 20 minutos, com um golaço de bicicleta de Gündogan, aproveitando um rebote na área após uma finalização de Matheus Nunes. No segundo tempo, o conjunto celeste ampliou o placar, aos 27 minutos, em penalidade sofrida por Gündogan e convertida por Haaland, deslocando o goleiro Leno.

O Newcastle, por sua vez, tropeçou em casa diante do Everton e perdeu por 1 a 0, gol do ex-flamenguista Alcaraz, permanecendo com 66 pontos. Com o capitão Bruno Guimarães em campo, mas sem Joelinton, lesionado, o time da casa não foi bem, mas contou com a derrota do concorrente Aston Villa para o Manchester United por 2 a 0 para levar a vaga na Liga dos Campeões. Dialo e Eriksen anotaram para o United, que tiveram uma campanha para esquecer e terminaram na parte de baixo da tabela.

O Tottenham, que conquistou a Liga Europa no meio da semana, também tem vaga assegurada na competição continental, apesar da decepcionante 17ª colocação no Campeonato Inglês - uma acima da zona de rebaixamento. A despedida foi tão melancólica quanto a campanha na competição, com derrota por 4 a 1, em casa, para o Brighton.

Confira os resultados da 38ª rodada do Campeonato Inglês:

Bournemouth 2 x 0 Leicester Fulham 0 x 2 Manchester City Ipswich 1 x 3 West Ham Liverpool 1 x 1 Crystal Palace Manchester United 2 x 0 Aston Villa Newcastle 0 x 1 Everton Nottingham Forest 0 x 1 Chelsea Southampton 1 x 2 Arsenal Tottenham 1 x 4 Brighton Wolverhampton 1 x 1 Brentford