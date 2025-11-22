Manchester City deixa vice-liderança da Premier League ao ser derrotado pelo Newcastle Estadão Conteúdo 22.11.25 17h18 Após vencer duas partidas seguidas e se aproximar do líder Arsenal, o Manchester City foi derrotado neste sábado pelo Newcastle por 2 a 1, no St. James Park, pela 12ª rodada da Premier League e perdeu a segunda colocação. O time de Pep Guardiola permanece com 22 pontos e foi ultrapassado pelo Chelsea, que venceu o Burnley e chegou aos 23. O Arsenal tem 26 e joga neste domingo com o Tottenham. O Newcastle se reabilitou após duas derrotas consecutivas e agora tem 15 pontos, na 14ª posição. O primeiro tempo no St. James Park foi muito disputado. Os dois times desperdiçaram grandes chances e os goleiros Donnarumma, do City, e Pope, do Newcastle, se destacaram com ótimas defesas. O time da casa foi melhor no começo do jogo e sofreu pressão no final da primeira etapa, com os atacantes do City finalizando algumas vezes para fora. A partida continuou intensa no início do segundo tempo, mas com o Manchester City protagonizando as melhores ações. Apesar de ver o rival ameaçando mais seu gol, o Newcastle não se limitou a ficar na defesa e foi recompensado aos 18 minutos após recuperar uma bola na intermediária. Bruno Guimarães avançou sob intensa marcação pela meia esquerda e tocou para Barnes, que disparou um chute cruzado, sem chances para Donnarumma. O City não ficou atrás no placar por muito tempo. Cinco minutos depois, após uma cobrança de escanteio, Doku cruzou da direita e provocou uma confusão na área do Newcastle. A bola sobrou para Dias, que achou espaço na área congestionada e empatou. Nova confusão na área, desta vez na do City, voltou a acontecer após dois minutos. Woltemade, de cabeça, fez a bola cruzar na frente do gol. Bruno Guimarães cabeceou na trave e no rebote a bola sobrou para Barnes, que se desdobrou para finalizar de calcanhar e marca seu segundo gol no jogo. O gol demorou para ser confirmado já que a posição de Bruno Guimarães era duvidosa. Após o terceiro gol, vieram as primeiras substituições do jogo. Guardiola mudou três jogadores no City, colocando em campo o brasileiro Savinho, e Eddie Howe, que em 18 jogos nunca havia vencido o City na Premier League, reforçou a defesa com um terceiro zagueiro, Botman. O City pressionou no final do jogo em busca do empate, mas o Newcastle se organizou bem defensivamente para segurar o resultado. Na próxima rodada da Premier League, o City recebe o Leeds, e o Newcastle visita o Everton, no sábado. Antes, na terça-feira, os dois times jogam na Champions League. O time de Manchester recebe o Bayer Leverkusen, e o Newcastle viaja para a França, onde enfrenta o Olympique de Marselha. MURILLO MARCA NA VITÓRIA DO NOTTINGHAM FOREST SOBRE O LIVERPOOL O zagueiro brasileiro Murillo, ex-Corinthians, abriu o placar, aos 33 minutos do primeiro tempo, no triunfo do Nottingham Forest por 3 a 0 sobre o atual campeão da Premier League, que contou com a volta do goleiro brasileiro Alysson após lesão que o afastou por 2 meses, neste sábado, em Anfield. Savona e Gibbs-White marcaram os outros gols do Nottingham Forest, que deixou a zona de rebaixamento e soma 12 pontos. Após a segunda derrota seguida por 3 a 0, o Liverpool ocupa agora a 11ª colocação no Inglês, com 18 pontos. Confira os resultados deste sábado na Premier League: Burnley 0 x 2 Chelsea Bournemouth 2 x 2 West Ham Brighton 2 x 1 Brentford Fulham 1 x 0 Sunderland Liverpool 0 x 3 Nottingham Forest Wolverhampton 0 x 2 Crystal Palace 