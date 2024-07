Manchester City contrata atacante brasileiro Savinho, ex-Girona

O atacante brasileiro Savinho foi contratado pelo Manchester City em um acordo de cinco anos, informou o campeão da Premier League nesta quinta-feira (18/07).

O jogador de 20 anos estava emprestado pelo clube francês Troyes ao espanhol Girona na última temporada, marcando nove gols em 37 partidas na LaLiga.

"Estou muito feliz por me juntar ao Manchester City… todos sabem que eles são o melhor time do mundo no momento", disse Savinho em um comunicado.

"Estou entusiasmado com a chance de trabalhar sob o comando de Pep Guardiola, um dos maiores técnicos de todos os tempos, e alguém que sei que me ajudará a melhorar ainda mais". Savinho jogou sete vezes pelo Brasil e marcou seu primeiro gol na seleção no mês passado contra o Paraguai na Copa América.

O City, que ganhou os últimos quatro títulos da Premier League, começa sua defesa do troféu diante do Chelsea em 18 de agosto.