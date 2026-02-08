Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Manchester City consegue virada heroica sobre o Liverpool em jogo elétrico no segundo tempo

Estadão Conteúdo

Em jogo eletrizante no segundo tempo, Manchester City conseguiu a virada nos acréscimos e derrota o Liverpool, por 2 a 1, mantendo a perseguição ao Arsenal pela liderança da Premier League. A partida aconteceu em Anfield, pela 25ª rodada, e os donos da casa venciam o embate até os 38 minutos da segunda etapa, mas tomou a virada com gols de Bernardo Silva e Haaland.

O resultado manteve a distância do City para os Gunners em seis pontos, que venceram o Sunderland, por 3 a 0, neste sábado. Os Reds se mantiveram na sexta colocação e ainda não conseguiram se aproximar das vagas para competições continentais.

A equipe de Guardiola volta a campo pelo campeonato nacional na próxima quarta-feira, contra o Fulham, em casa. Já os comandados de Arne Slot visitam o Sunderland, no mesmo dia.

A primeira metade de jogo começou bem movimentada e com boa troca de passe das duas equipes. Com apenas um minuto e 20 segundos, a chance mais clara do primeiro tempo apareceu nos pés de Haaland. O camisa 9 foi acionado pelo meia Bernardo Silva, acabou se enrolando com a bola, mas ainda conseguiu o chute e exigiu boa defesa do brasileiro Alisson, que saiu para fechar o ângulo do atacante.

Os minutos seguintes mantiveram o predomínio dos Citizens, que mostraram perigo com as movimentações de Omar Marmoush. O camisa 7 apareceu em ao menos quatro ataques dos visitantes. Na melhor delas, aos 21 minutos, ele conseguiu girar em cima da marcação e chutou à esquerda de Alisson. Além das finalizações, o egípcio tomou o único cartão amarelo da primeira etapa, aos 41 minutos.

Jogando em Anfield, o Liverpool teve dificuldades para fazer valer o fator casa. Na melhor oportunidade, Salah aproveitou a saída estranha de Donnarumma, que afastou mal, e chutou por cima da meta.

A etapa complementar começou sem alterações dos técnicos Arne Slot e Pep Guardiola. O Liverpool começou com mais vontade e pressionou o Manchester City, principalmente com as movimentações de Florian Wirtz. Foi dos pés do alemão que saiu a primeira grande oportunidade dos Reds. Aos 7 minutos, ele brigou firme pela posse de bola e rolou para Ekitiké, que chutou alto à esquerda do gol defendido por Donnarumma.

Aos 10 minutos, Semenyo recebeu o passe de Marmoush e exigiu boa defesa de Alisson. O brasileiro repôs em velocidade e, no contra-ataque, Ekitiké infiltrou dentro da área e cabeceou para fora. Dois minutos mais tarde, o zagueiro Khusanov, do City, tomou uma joelhada do companheiro Donnarumma, após dividida, e precisou sair de campo. Em seu lugar entrou Rúben Dias.

O Liverpool conseguiu inaugurar o placar aos 28 minutos da segunda etapa. A equipe teve falta marcada da intermediária. O versátil Szoboszlai foi para a cobrança e acertou um lindo chute, com muita curva, e não deu chances ao gigante italiano, que apenas acompanhou a bola entrando em sua meta. Vale lembrar que, no primeiro turno, contra o Arsenal, o húngaro fez algo parecido no mesmo gol, em Anfield.

A alegria dos Reds durou apenas dez minutos. O time comandado por Guardiola chegou ao empate nos pés de Bernardo Silva, que aproveitou a escorada, de cabeça, do norueguês Haaland. O meia português se jogou na bola e venceu o goleiro Alisson.

A virada do Manchester City veio aos 46 minutos, quando Matheus Nunes foi derrubado na área pelo goleiro Alisson. Coube ao centroavante Erling Haaland ir para a cobrança e chutar no canto direito do brasileiro, sem chances de defesa.

Ainda deu tempo para um verdadeiro milagre de Donnarumma, evitando o gol do compatriota Chiesa. O Manchester City chegou a marcar o terceiro tento no apagar das luzes, nos pés de Cherki. No entanto, a arbitragem foi acionada pelo VAR e marcou a falta de Szoboszlai na jogada, dando vermelho para o meio-campista do Liverpool e anulando o terceiro gol.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Premier League

Manchester City

Liverpool
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Reggae e futebol se misturam na arquibancada com a torcida Remo Rasta

Grupo de amigos une música e paixão pelo Leão Azul e marca presença no clássico Re-Pa

08.02.26 15h20

Futebol

Delegação do Paysandu chega ao Mangueirão e é recebida pela Fiel Bicolor

Ônibus cruzou os portões do estádio no início da tarde, horas antes do primeiro Re-Pa da temporada.

08.02.26 15h08

Futebol

Chuva da tarde marca presença e antecede o Re-Pa no Mangueirão

Horas antes do clássico, tradicional pancada em Belém acompanha a chegada da torcida ao estádio

08.02.26 15h01

Futebol

Casal vive rivalidade do Re-Pa com zoações às vésperas do clássico

Juntos há nove anos, Ângela Reis e Gil Soares transformam o dia de jogo em palco de provocações entre Remo e Paysandu

08.02.26 14h43

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo

08.02.26 7h00

FUTEBOL

Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo

Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico

08.02.26 7h00

Futebol

Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão

Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão

08.02.26 7h30

FUTEBOL

Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais

Leão Azul informou que o meia Patrick sentiu uma contusão e desfalca o time nos próximos jogos

08.02.26 12h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda