Manchester City acerta com substituto de Guardiola, diz jornalista O italiano já era apontado por parte da imprensa especializada como principal favorito ao cargo e agora, segundo Fabrizio Romano, teria fechado acordo definitivo com o clube de Manchester. Estadão Conteúdo 19.05.26 13h22 O Manchester City já teria definido quem comandará a equipe após a era Pep Guardiola. Segundo informação do jornalista Fabrizio Romano, o clube inglês acertou a contratação de Enzo Maresca como novo treinador. Ex-comandante do Chelsea, o italiano deve assinar vínculo de três temporadas com os Citizens. A movimentação acontece em meio às notícias de que a Guardiola não continuará no Etihad Stadium. De acordo com diferentes veículos da imprensa britânica, o espanhol teria comunicado aos seus jogadores que deixará o City ao fim da temporada. Internamente, o clube já se movimenta em meio ao provável encerramento de um ciclo de dez anos marcado por títulos e domínio no futebol inglês. Apesar dos rumores, Guardiola tem evitado confirmar uma despedida, reforçando em entrevistas que ainda possui contrato por mais um ano. Desde sua chegada, em 2016, Guardiola transformou o clube em uma potência europeia. O espanhol soma 20 títulos no comando do City, incluindo seis conquistas da Premier League e uma Champions League. Nesta temporada, levantou a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra. Caso a mudança se confirme, Maresca assumirá o desafio de suceder um dos técnicos mais vitoriosos da história recente do futebol. O italiano já era apontado por parte da imprensa especializada como principal favorito ao cargo e agora, segundo Fabrizio Romano, teria fechado acordo definitivo com o clube de Manchester.