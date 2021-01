Mal chegou e já foi embora: Jadson rescinde contrato com o Vasco

O Vasco tem um zagueiro a menos. Jadson, de 29 anos, teve rescisão contratual publicada no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta quinta-feira. Desta forma, chega ao fim a passagem dele pelo clube de São Januário. Foram somente cinco partidas.

Ele ficou marcado por uma falha num lance que resultou no gol de empate do São Paulo, no Morumbi. Contratado a pedido do antigo treinador, Ricardo Sá Pinto, ele chegou em novembro, por empréstimo.

O defensor, que chegou a entrar no segundo tempo da partida com o Botafogo, no último domingo, o Vasco segue com as seguintes opções para o miolo de zaga: Werley, Leandro Castan, Miranda, Ricardo Graça, Ulisses e Marcelo Alves.