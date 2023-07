Vikings Kmara, de Marapanim, conquista o título do Parazão Playoff de Free Fire

O Vikings Kmara, de Marapanim, foi o campeão do Parazão Playoffs da modalidade Free Fire Mobile. A final do torneio, que ocorreu nesta terça-feira (25) e reuniu os 12 melhores times do estado no jogo eletrônico, foi transmitida ao vivo pelo canal do Oliberal.com no YouTube.

Os vencedores do campeonato ganharam R$ 300 em dinheiro e mais um voucher de compras na loja Piticas. Já os vice-campeões, a Volt, foram premiados com R$ 100 reais.

Além das duas equipes, outras quatro (Game Over, Portel Gaming, Pulsátil e Arena BJ) se classificaram para o Parazão Elite, a Primeira Divisão do campeonato estadual de Free Fire. Ainda neste ano, os times vão disputar o principal título do Pará e lutar por indicações no Brasileirão da categoria, que será realizado em novembro.

A final

Foram seis partidas disputadas entre os 12 finalistas, que somavam pontos por colocação e pelo número de abates. Até o final da quarta rodada, o Vikings Kmara não havia vencido nenhuma partida, mas após a conquista da quinta descida assumiram a ponta da tabela.

O Vikings Kmara venceu as duas últimas rodadas e conquistou o título com certa vantagem. A equipe terminou a final com mais de 122 pontos, com 2 “Booyah’s” e 64 abates. O pódio foi completado pelas equipes Volt e Game Over, que chegaram à segunda e terceira posição, respectivamente. Confira como ficou a tabela ao fim do campeonato: