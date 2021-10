VÍDEO: Mulher atravessa pista e é atropelada por ciclista que liderava a corrida

Um ciclista atropelou uma mulher nos metros finais da corrida 'Salmor Bike', nas Ilhas Canárias, na Espanha. O vídeo acima mostra o momento em que a espectadora tenta atravessar a pista, mas acaba causando um choque frontal com o atleta, que não conseguiu frear a tempo. Os dois acabam desacordados no chão.

O acidente ocorreu no último final de semana. Segundo informações do jornal britânico 'Daily Star', o ciclista e a mulher envolvidos no acidente - que não tiveram seus nomes divulgados até então - seguem internados. O homem sofreu lesões na cabeça e recupera-se bem. A espectadora, por sua vez, está em condições “muito graves”.

Assista



Confira o comunicado das autoridades locais divulgado pelo 'Daily Star'.

- O ciclista foi levado para o hospital de Nuestra Señora de Los Reyes, sofrendo com dores na cabeça. Já a mulher atropelada foi tratada por serviços médicos no local, foi hospitalizada e está em condições muito graves. Há uma investigação policial em curso.