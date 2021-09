VÍDEO: Lutador vê bíceps 'explodir' em luta e corre risco de amputar os braços

Uma cena infeliz marcou o interrompimento de uma luta russa de MMA. Kirill Tereshin, conhecido como Popeye, sofreu uma grave contusão no braço enquanto trocava socos com o oponente. Ao longo do combate, o bíceps do lutador já havia inchado consideravelmente. Depois de uma sequência de golpes, no entanto, o músculo de Kirill não suportou a pressão e rompeu.

Nas redes sociais, o lutador russo é conhecido por publicações que exibem seus bíceps. Diante da lesão, Kirill corre sérios riscos de ter os braços amputados. Ele será submetido a cirurgias para remover o excesso de pele e músculos localizados no braço.

Assista

Kirill Tereshin fez uso de óleo de synthol para inchar os bíceps. A substância, porém, pode causar deformação e fibrose muscular.