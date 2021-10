VÍDEO: Jogadora paraense de futsal viraliza com sequência de dribles e espanta melhor do mundo

Em uma partida de futsal em Ulianópolis, sudeste paraense, Letícia Pantoja, atleta de futebol feminino da Esmac e que joga futsal pelo Canelada, viralizou com uma jogada sensacional. A jogadora faz uma sequência de dribles e só é parada com falta. O momento já registrou mais de 43 mil visualizações e chamou a atenção até de Amandinha, sete vezes melhor do mundo e jogadora da Seleção:

O lance chamou a atenção de vários esportistas. O medalha de ouro no salto com vara no Rio 2016, Thiago Braz, o lateral-esquerdo do Rio Branco-ES, Murilo Rusalen e o jogador de futsal Beto foram outros que comentaram no post de Letícia.

Amandinha mostrou o espanto com o lance (Reprodução / Instagram @letpantoja09__)