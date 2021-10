VÍDEO: Hulk Iraniano quebra osso enorme para provocar Martyn Ford no MMA

Se você fosse um lutador, qual método mais aterrorizante usaria para desafiar um oponente? Bom, Sajad Gharibi, mais conhecido como Hulk Iraniano, simplesmente destruiu um osso de vaca para provocar Martyn Ford, ator que recentemente virou lutador de MMA. A proposta de Sajad é clara: o iraniano quer que Martyn assine o contrato para que a luta entre os dois possa ocorrer.

- Assine o contrato e vamos lutar - exclamou Hulk Iraniano.

- Haters vão dizer que isso é montagem. Isso é a vida real do Hulk, não montagem de Hollywood como a vida de Martyn Ford - escreveu na legenda da publicação.

Assista

Sajad Gharibi não é oficialmente um lutador de MMA. O iraniano é fisiculturista e famoso nas redes sociais, onde soma mais de 500 mil seguidores no Instagram. Em 2020, até tentou ingressar no mundo das lutas com ajuda de Dana White, mas o caso não foi à frente.