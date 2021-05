VÍDEO: ator Caio Castro se envolve em acidente e precisa abandonar corrida após carro dele 'empinar'

O ator Caio Castro se envolveu em um acidente no dia de sua estreia na Porche GT3 Cup, após seu carro subir na lataria do carro do piloto Bruno Campos e 'empinar' no ar, durante o evento disputado no Autódromo Velocittá, em Mogi Guaçu (SP). O piloto não se feriu, mas precisou abandonar a prova por ter seu radiador estourado. Veja o vídeo no fim da nota.

Após deixar o local do acidente, Caio Castro falou sobre o que aconteceu com a repórter da Band, emissora que transmitia a corrida.

- Sei que eu fui lá no terceiro andar e voltei. Estourou meu radiador e não tive o que fazer mais. Pelo que eu vi ali, eu estava dentro, não sei o que aconteceu ali. Preciso dar uma olhada, ninguém me passou nada. Você é a primeira pessoa que eu estou falando depois de tudo - disse Caio para a repórter.

Veja o vídeo a partir de 1h17m: