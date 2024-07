Verstappen e Norris batem no fim e vitória no GP da Áustria de F-1 cai 'no colo' de Russell

George Russell foi o vencedor improvável do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Em uma batalha intensa pela liderança, Max Verstappen impediu a ultrapassagem de Lando Norris, e os carros acabaram colidindo. O holandês teve o seu pneu furado e ainda conseguiu trocar para voltar à pista. Já o piloto da McLaren teve parte do seu carro destruído e não conseguiu retornar, sendo obrigado a abandonar a prova.

Apesar de não conseguir cravar a sua oitava conquista na temporada, Verstappen se deu bem na confusão com Norris. O holandês chegou a ser punido com 10 segundos, mas conseguiu terminar em quinto lugar e somar mais dez pontos, abrindo ainda mais vantagem sobre Lando Norris, segundo colocado. O piloto da McLaren tem 156, contra 235 do tricampeão mundial, que por muito pouco não somou o ponto extra de volta mais rápida, sendo superado por Fernando Alonso no fim.

A briga lembrou muito a disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton em 2021, quando protagonizaram alguns acidentes durante a temporada, e terminou com um título polêmico do holandês, o primeiro dos três já conquistados.

Já George Russell conseguiu quebrar um longo hiato da Mercedes, que não vencia desde 2022, quando o britânico venceu o GP do Brasil. Esta, inclusive, é apenas a sua segunda vitória na carreira. Ele quebrou também uma série de três triunfos consecutivos de Verstappen na Áustria.

Além da batida entre Verstappen e Norris, a disputa também foi intensa entre Carlos Sainz e Oscar Piastri. O australiano ultrapassou o espanhol na reta final da corrida e acabou no pódio mais uma vez, na segunda posição, com o piloto da Ferrari em terceiro. Lewis Hamilton, da McLaren, foi o quarto.

Completaram o Top 10: Nico Hulkenberg, em sexto, Sérgio Pérez, em sétimo, Kevin Magnussen, em oitavo, Daniel Ricciardo, em novo, e Pierre Gasly, em décimo. Charles Leclerc foi apenas o 11º e sofreu toda a corrida com problemas no carro.

A corrida deste domingo, inclusive, teve como destaques bons confrontos entre Ferrari, Mercedes e McLaren. Verstappen liderava de forma tranquila até a última partida. A Red Bull teve problema ao trocar o pneu do holandês e recolocou Norris na disputa pela liderança.

Quando voltou à pista, Verstappen reclamou do carro e viu Norris encostar ainda mais. A batida acabou ocorrendo bem quando o holandês seria investigado por não devolver posição para o piloto da McLaren em uma das tentativas de ultrapassagem.

O tricampeão ainda conseguiu retornar à pista, trocou o pneu furado e chegou a cravar a volta mais rápida, antes de ser superado por Alonso. Apesar de tomar 10 segundos de punição, conseguiu terminar em quinto e abrir vantagem na liderança do Mundial de Pilotos.

Confira a classificação final do GP da Áustria:

George Russell (ING/Mercedes), em 1h24min22s798 Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 1s906 Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 4s533 Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 23s142 Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 37s253 Nico Hulkenberg (ALE/Haas), a 54s088 Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 54s672 Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1min00s355 Daniel Ricciardo (AUS/RB), a 1min01s169 Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1min01s766 Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 1min07s056 Esteban Ocon (FRA/ Alpine), a 1min08s325 Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1 volta Yuki Tsunoda (JAP/RB), a 1 volta Alexander Albon (TAI/Williams), a 1 volta Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), a 1 volta Guanyu Zhou (CHI/Kick Sauber), a 1 volta Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1 volta Logan Sargeant (EUA/Williams), a 2 voltas

Não completou: Lando Norris (ING/McLaren)