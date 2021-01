UFC remarca disputa de título entre campeão Usman e Durinho

O brasileiro Gilbert Durinho, que atualmente aparece na segunda posição da categoria, vai disputar o cinturão dos meio-médios contra o campeão Kamaru Usman, no UFC 258, dia 13 de fevereiro. O combate foi divulgado em primeira mão pela ESPN americana. O evento ainda não tem local anunciado.

Os dois iriam se enfrentar em julho, no UFC 251, na estreia da “Ilha da Luta”, em Abu Dhabi (EAU), mas Durinho testou positivo para Covid-19 no momento do embarque para o Oriente Médio. O UFC precisou anunciou Jorge Masvidal, que aceitou o combate restando seis dias e foi derrotado por Usman.

Durinho vem em uma sequência de seis vitórias, sendo a última de forma dominante sobre o ex-campeão Tyron Woodley, em maio do último ano. Já Usman está invicto no UFC com 11 triunfos e vai para a sua terceira defesa de cinturão. Os dois são ex-companheiros de equipe e treinaram juntos.

Duelo importante nos pesadosA ESPN também informou que Curtis Blaydes e Derrick Lewis vão estrelar o card do UFC no dia 20 de fevereiro – ainda sem local definido. Os pesados registram sequências positivas e o vencedor pode ser o próximo desafiante, após o campeão Stipe Miocic defender o cinturão contra Francis Ngannou.