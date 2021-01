UFC: paraense de Castanhal revela dificuldades na preparação para encarar adversário inglês

O UFC 2021 chega e com ele um paraense buscando mais uma vitória. Douglas Silva de Andrade, o “D’Silva”, encara o inglês Lerone Murphy, o “The Miracle”, de 29 anos, no próximo dia 20, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Douglas Silva, de 35 anos, da cidade de Castanhal (PA) que fica no Nordeste paraense, vai para a sua oitava luta no UFC. Em conversa com a equipe de OLiberal, D’Silva contou como foi a preparação e projetou a temporada 2021.

“Todos os atletas possuem exigências, principalmente quando se compete em alto nível. A principal dificuldade foi se manter no dia a dia, envolve muitos gastos, mas agradeço a Deus todo santo dia por ter treinado bem. Foi uma preparação legal, estamos só aguardando o dia”, disse.

Com quatro vitórias e três derrotas no UFC, o lutador paraense vem de triunfo no último confronto e encara um lutador mais jovem, com duas lutas no UFC, mas que ainda não perdeu no evento.

“Ele possui o mérito dele, tem sua história, adversário bom, mas estamos aí para poder trabalhar e defender a nossa bandeira”, comentou.

PANDEMIA

D’Silva não foi infectado pela covid-19 e pediu que a temporada de 2021 seja de muita saúde e consciência por parta das pessoas em relação à pandemia.

“Espero um ano bem legal, que Deus nos conceda um ano melhor, sem toda essa loucura que foi 2020, que todos possam ter consciência a respeito com os outros no que diz respeito a esse vírus. Que o ano passado sirva de aprendizado”, comentou.