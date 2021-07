UFC: Irmão de Deiveson, o paraense ‘Sniper’ luta neste sábado contra canadense

Chegou a hora de mais um desafio de Francisco Figueiredo, o “Siniper”, que fará a sua segunda luta pelo UFC. Natural de Soure (PA), o paraense vai encarar o canadense Malcolm Gordon, neste sábado (17), pelo UFC Fight Night APEX Las Vegas – Nevada, nos Estados Unidos.

O paraense de 31 anos tenta manter a invencibilidade no UFC e também no MMA. Já são quatro lutas sem derrota e terá pela frente um canadense que chega pressionado, já que Malcolm Gordon perdeu as duas últimas lutas na franquia e precisa voltar a vencer.

Malcolm foi o terceiro atleta a ter uma luta confirmada contra o paraense. Antes ele iria enfrentar Jimmy Click, porém o lutador anunciou a sua aposentadoria. O sul-africano JP Buys foi chamado para encarar Sniper, mas o atleta se lesionou e ficou fora do card.

A estreia do paraense no UFC ocorreu no dia 20 de janeiro deste ano, contra o americano Jerome Rivera, quando venceu por decisão unânime dos juízes. No MMA o paraense possui no currículo o cartel de 12 vitórias, três derrotas e um empate “no contest”. O evento deste sábado ainda contará com outros brasileiros no octógono. Confira as lutas:

Card preliminar

Daniel Rodriguez x Preston Parsons

Amanda Lemos x Montserrat Conejo

Khalid Taha x Sergey Morozov

Miles Johns x Anderson Dos Santos

Francisco Figueiredo 'Sniper' x Malcolm Gordon

Alan Baudot x Rodrigo Nascimento

Card principal

Islam Makhachev x Thiago Moisés

Marion Reneau xMiesha Tate

Jeremy Stephens x Mateusz Gamrot

Rodolfo Vieira x Dustin Stoltzfus

Gabriel Benitez x Billy Quarantillo