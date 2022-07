UFC hoje: Brian Ortega encara Yair Rodriguez na luta principal deste sábado; saiba onde assistir

Brian Ortega e Yair Rodriguez se enfrentam neste sábado (16) no UFC Long Island, nos Estados Unidos. O combate é na categoria peso-pena e pode definir um novo desafiante ao cinturão. O evento terá dois brasileiros no card: Amanda Lemos e Herbert Burns. As lutas começam a partir das 12h.

Confira o card

Card preliminar (12h)

Peso-médio: Punahele Soriano x Dalcha Lungiambula

Peso-galo: Ricky Simon x Jack Shore

Peso-pena: Bill Algeo x Herbert Burns

Peso meio-pesado: Dustin Jacoby x Da Un Jung

Peso-médio: Dwight Grant x Dustin Stoltzfus

Peso-palha: Jessica Penne x Emily Ducote

Card principal (15h)

Peso-pena: Brian Ortega x Yair Rodriguez

Peso-palha: Michelle Waterson x Amanda Lemos

Peso meio-médio: Li Jingliang x Muslim Salikhov

Peso-mosca: Matt Schnell x Su Mudaerji

Peso-pena: Shane Burgos x Charles Jourdain

Peso-mosca: Lauren Murphy x Miesha Tate

Onde assistir

As lutas do UFC Long Island: Ortega vs Rodriguez serão transmitidas pelo canal Combate tanto na TV à cabo quanto no serviço de streaming, a partir das 12h de hoje. Os dois primeiros confrontos têm transmissão aberta no Facebook e Youtube do Combate.