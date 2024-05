UFC: Em busca do título, Deiveson Figueiredo enfrenta ex-desafiante ao cinturão dos galos, diz site

O paraense Deiveson Figueiredo segue firma na busca pelo segundo cinturão no UFC. Ex-campeão do peso-mosca, o lutador migrou para a categoria dos galos e quer o título da divisão. Após vencer Cody Garbrandt, Daico, como é conhecido, vai enfrentar o equatoriano Marlon Vera, segundo informações publicadas pelo site especializado em MMA Ag. Fight.

De acordo com a publicação, a luta contra Vera, que é ex-desafiante ao cinturão da categoria, vai ocorrer em um evento marcado para o dia 3 de agosto, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

VEJA MAIS

Esta será a terceira luta de Deiveson na nova divisão. Na primeira, ele venceu Rob Font por decisão. Já no segundo combate, o paraense teve uma ótima atuação e superou Cody Garbrandt, ex-campeão da categoria, no segundo round, com uma finalização.

Com as vitórias, Figueiredo entrou no ranking do peso-galo e ocupa a sexta colocação. Marlon Vera é o quarto. Um triunfo em cima do lutador pode colocar Deiveson como o próximo desafiante ao cinturão de Sean O'Malley.

O último duelo de Vera foi justamente contra o campeão, em março deste ano. Marlon perdeu a luta por decisão dos juízes. Aos 31 anos, o lutador do Equador possui um cartel com 23 vitórias e nove derrotas. Está no UFC desde 2014 e é um dos nomes fortes da organização.

Já Deiveson é ex-campeão dos moscas. Após uma batalha contra o peso e de perder o título para Brandon Moreno, o paraense subiu de categoria e agora busca um novo título. Aos 36 anos, Figueiredo está no UFC desde 2017 e possui 23 vitórias e apenas três derrotas na carreira.