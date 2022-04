Troféu Romulo Maiorana 2021 conhece seus finalistas e votação inicia hoje; veja as modalidades

A maior premiação do esporte paraense inicia nesta quarta-feira (20). O Troféu Romulo Maiorana chega à 28ª edição de cara nova e com o público conhecendo os indicados e também podendo votar em cada atleta em várias categorias. A votação estará liberada a partir de hoje (20) e vai até o dia 9 de maio no site ge.globo/pa.

Os mais votados das 12 modalidades esportivas, mais as sete premiações especiais, receberão um voto, somado aos do Super Jurí, que é composto por jornalistas esportivos do Grupo Liberal. O total do votos do Super Jurí e do voto do público, apontará o vencedor em cada categoria. A premiação será feita no dia 17 de maio, no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas Todos os atletas que participam da premiação são indicados por suas respectivas federações, sendo considerado o desempenho que obtiveram no ano de 2021.

O Troféu Romulo Maiorana leva o nome do fundador do Grupo Liberal, do qual a TV Liberal faz parte, além de ser um projeto consolidado da Rede Liberal, que iniciou em 1993 e é considerada a maior premiação do esporte paraense, com a maior missão de incentivar as práticas esportivas e reconhecer os melhores atletas regionais.

“Ao longo de sua trajetória o Troféu Romulo Maiorana já entregou mais de R$ 1.1 milhão em bolsas de incentivo para mais de 260 atletas”, afirma, Rodrigo Vieira, diretor de marketing da Rede Liberal.

Este ano, a marca do Troféu Romulo Maiorana passou por uma atualização para reforçar valores como modernidade, dinamismo, tradição, união, reconhecimento e força. A proposta trouxe mais leveza e, ao mesmo tempo, manteve a tradicional imagem que já está na mente de todos. Vale destacar as três estrelas que, agora, fazem parte da marca. Representam os três atletas indicados em cada modalidade.

O projeto Troféu Romulo Maiorana busca transmitir confiança para os atletas, entidades esportivas e aos que apoiam, incentivam e valorizam o esporte paraense, como os patrocinadores RR Pneus, Jurunense e o Centro Universitário Fibra.

Veja as modalidade e as categorias do Troféu Romulo Maiorana 2022

Modalidades esportivas

- Atletismo

- Ciclismo

- Desportos Aquáticos

- Futsal

- Ginástica

- Handebol

- Judô

- Karatê

- Remo

- Tênis

- Tênis de Mesa

- Voleibol

Premiações especiais

- Atleta com Deficiência

- Árbitro do Ano

- Treinador do Ano

- Esporte Responsa

- Federação do Ano

- Personalidade Esportiva

- Atleta do Ano