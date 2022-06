Time paraense é vice-campeão do Regional de Futebol para Cegos e garante acesso à Série A

O Clube de Futebol para Cegos do Pará (CFCP) ficou com o segundo lugar do Campeonato Regional Centro-Norte da modalidade após perder a final para a União dos Atletas Cegos do Distrito Federal (UNIACE). A competição foi realizada na última semana, no Ginásio do Sesi, em Ananindeua.

Na final, realizada no último domingo (12), o CFCP perdeu por apenas 1 a 0 para o UNIACE, representante de Brasília. Com o resultado, a equipe paraense conseguiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol para Cegos.

Nas redes sociais, a equipe agradeceu o apoio da torcida e elogiou o trabalho do time.

“Depois de uma campanha incrível e apesar de todos os obstáculos que surgiram ao longo do caminho, conseguimos conquistar o segundo lugar no Campeonato Regional Centro-Norte de Futebol de Cegos. Através do nosso resultado conseguimos alcançar um objetivo muito importante: o acesso para a série A do Campeonato Brasileiro”, disse a publicação.

Ao todo, nove equipes participaram do Campeonato Regional Centro-Norte de Futebol para Cegos, que foi sediado pela primeira vez no Pará.

Além do CFCP, outros dois paraenses estavam registrados na competição, a Associação dos Deficientes Visuais de Parauapebas (ADVP) e a Associação dos Deficientes Visuais do Baixo e Médio Amazonas (ADEVIBAM), de Santarém.

Apesar de o Pará ter começado o torneio com três representantes, apenas dois times continuaram na competição. Na segunda rodada, a Adevibam não compareceu ao jogo sem apresentar justificativa e acabou sendo desclassificada.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)