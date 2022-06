Equipes disputam o Campeonato Regional de Futebol de Cegos em Ananindeua

A Região Metropolitana de Belém está sendo palco do Campeonato Regional Centro-Norte de Futebol de Cegos. A competição começou na segunda-feira (6) e vai até o próximo domingo (12), no Ginásio do Sesi, em Ananindeua. Ao todo, nove equipes disputam o torneio que classifica para a Série A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol de cinco.

O time anfitrião é o Clube de Futebol para Cegos do Pará (CFCP), de Belém. A equipe já foi campeã em 2017 e busca o segundo título. Além disso, outros dois paraenses participam da disputa. A Associação dos Deficientes Visuais de Parauapebas (ADVP) e a Associação dos Deficientes Visuais do Baixo e Médio Amazonas (ADEVIBAM), de Santarém.

“Foi com muita dificuldade que o CFCP conseguiu trazer o evento para o estado e com muita luta conseguimos realizá-lo. Não tivemos apoio público, mas tivemos a ajuda do Sesi e a da FIEPA com a liberação do ginásio", relatou o professor Jordan França, um dos organizadores da competição.

Esta é a primeira vez que o estado é palco da competição e, com isso, clube da capital paraense espera que o esporte tenha mais destaque no cenário regional e apoio.

“Esperamos que a modalidade paralímpica tenha mais visibilidade aqui no estado, que o poder público possa contribuir mais com o esporte, porque o esporte paralímpico proporciona muita autonomia para a pessoa com deficiência e é uma transformação social”, ressaltou Jordan França.

A modalidade é exclusiva para cegos ou deficientes visuais. As partidas, normalmente, são em uma quadra de futsal adaptada, O goleiro é o único do time que pode ter a visão total.

Os jogos começam a partir das 8h no ginásio do Sesi, localizado na rua Mario Covas. A final do torneio está marcada para o próximo domingo (12), às 10h12.

Equipe que disputam o título do campeonato

Chave A

Associação Mato-Grossense de Cegos (AMC/MT)

Clube de Futebol para Cegos do Pará (CFCP/PA)

Associação dos Deficientes Visuais de Parauapebas (ADVP/PA)

União dos Deficientes Visuais de Manaus (UDEVIMA/AM)

Chave B

Associação dos Deficientes Visuais do Baixo e Médio Amazonas (ADEVIBAM/AM)

Associação de Cegos para Esporte e Lazer de Goiás (ACELGO/GO)

União dos Atletas Cegos do Distrito Federal (UNIACE/DF)

Instituto Sul-Matogrossense para Cegos Florivaldo Vargas - ISMAC/MS

Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal (ADEF/DF)

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)