Tenista Rafael Nadal testa positivo para Covid-19 e adia retorno às quadras

O espanhol Rafael Nadal, sexto da ATP, anunciou nesta segunda-feira que testou positivo para Covid-19 em sua chegada à Espanha, ao realizar teste PCR no retorno da disputa do Mubadala World Tennis Championship em Abu Dhabi.

Vindo do Oriente Médio, Nadal disse ter passado pelas barreiras de controle sanitário dos Emirados Árabes Unidos e do Kuwait, nos quais foram realizados testes a cada dois dias no tenista, sua equipe e família, e em todos os testes os resultados foram negativos. Rafael Nadal deu a entender que também está lidando com sintomas.

- Estou passando por alguns momentos desagradáveis, mas confio que irei melhorar aos poucos. Agora estou sem sair de casa e relatei o resultado àqueles que entraram em contato comigo - pontuou.

O espanhol, que ficou afastado das quadras por quase cinco meses em razão de uma lesão no pé e retornou no torneio exibição de Abu Dhabi, pode ter de atrasar seu retorno ao circuito profissional, previsto para a disputa da ATP Cup. No momento não há nenhuma definição, de acordo com o próprio tenista.

- Como consequência da situação, terei que ter total flexibilidade com meu calendário e irei analisar minhas opções em função da minha evolução. Vou mantê-los informados sobre qualquer decisão sobre meus torneios futuros. Agradeço antecipadamente a todos por seu apoio e compreensão - finalizou.

Rafael Nadal não esclarece se alguém de sua equipe ou mesmo de sua família - esteve acompanhado do pai, a irmã e a esposa nos Emirados Árabes -, também estão com Covid.