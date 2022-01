Tenista paraense vence etapa de Maceió e brilha no Circuito Nacional Rota do Sol

O paraense Eduardo Lima, de 16 anos, tem brilhado no Circuito Nacional Rota do Sol, da Confederação Brasileira de Tênis (CBT). No último dia 25 de janeiro, o tenista foi campeão na categoria simples e nas duplas, na etapa de Maceió, onde superou atletas de São Paulo, Minas Gerais e outros, que eram os favoritos. Eduardo é um dos destaques do torneio, com cinco troféus até agora.

As competições, que iniciaram na primeira semana de janeiro, ainda continuam para Eduardo até o dia 1 de fevereiro. O tenista ainda pode conquistar mais títulos para o Estado.

O Circuito Rota do Sol é um dos torneios juvenis mais tradicionais que abrem o calendário do tênis no Brasil. Ao todo, são sete etapas. Além das premiações, a competição conta pontos para o ranking da Confederação Brasileira de Tênis.