Tenista Novak Djokovic está fora do aberto da Austrália, após ter visto cancelado

O tenista multicampeão Novak Djokovic não vai disputar o Australian Open. Retido por 12 horas no aeroporto de Tullamarine, em Melbourne, Austrália, o sérvio teve negado o pedido para entrar no país. Djokovic não tem o comprovante de vacinação contra a covid-19, exigência para entrar na Austrália.

Com uma liberação especial da organização do torneio, Djokovic tentou entrar na Austrália, mesmo sem estar vacinado contra a doença. Porém, a exceção de vacina por motivo médica dada pelo Australian Open não foi o suficiente e Djokovic foi notificado a deixar o país imeditatamente. Os advogados do tenista vão recorrer.

Segundo informações da Reuters, o tenista entrou com um pedido de liminar para impedir a deportação. Diante da polêmica sobre a participação de Djokovic ou não no torneio, o ministro da imigração da Austrália, Alex Hawke, afirmou que qualquer tenista que precisaria das duas doses da vacina para entrar no país.