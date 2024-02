Técnico José Neto avalia desempenho do Brasil, após derrota para a Sérvia no Pré-Olímpico

O técnico José Neto, da Seleção Brasileira de Basquete feminina, avaliou o desempenho da equipe, após a segunda derrota, dessa vez para a Sérvia, no Pré-Olímpico que está sendo disputado em Belém. José Neto falou do começo arrasador do Brasil, mas lamentou a falta de aproveitamento nos arremessos.

“Começamos muito bem o jogo, no nosso ritmo, com as transições, explorando as nossas jogadoras que tinham esse potencial, e quando a bola ficava pesada, conseguimos colocar ela para fora e tivemos um bom aproveitamento”, disse.

José Neto elogiou a equipe da Sérvia e falou da dificuldade em enfrentar uma adversária muito aplicada taticamente.

“Jogamos contra uma grande equipe, a Sérvia se ficasse fora da Olimpíada era uma coisa que não ocorre nos últimos, anos tanto que ganharam medalhas olímpicas, atuamos com uma grande equipe e a nossa forma de jogar não foi suficiente para que pudéssemos vencer. Tivemos boas decisões, mas não tivemos um bom aproveitamento e acabou que perdemos o jogo”, falou.

O Brasil ainda não venceu no Pré-Olímpico e encara a Alemanha, neste domingo (11), valendo uma vaga nas Olimpíadas de Paris. A Seleção Brasileira precisa derrotar a equipe alemã por oito pontos ou mais para garantir o passaporte para a Olimpíada.