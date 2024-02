Técnicos de Brasil e Austrália elogiam torcida paraense no Pré-Olímpico de basquete: ‘incríveis’

O Brasil perdeu para a Austrália por 60 a 55 na primeira rodada do Pré-Olímpico Mundial de basquete feminino, realizado em Belém. Apesar disso, a torcida paraense foi destaque entre as seleções que disputaram o jogo. Os técnicos das duas equipes elogiaram a disposição das arquibancadas do ginásio Mangueirinho.

A primeira pessoa a citar o empenho da torcida paraense foi a técnica da Austrália, Sandy Brondello. Na coletiva de imprensa após a partida, ela falou sobre a dificuldade de jogar diante de um público tão efusivo.

"Eu tenho que ser grata pelo basquete por tantos torcedores assim. O Brasil ama esse esporte. Eles são muito apaixonados e gritam muito. Acho que isso é um incentivo grande pra eles e sabemos que o Brasil é um time perigoso, por isso tivemos que dar nosso melhor para ganhar o jogo", explicou.

Na coletiva quem também falou da torcida paraense foi o técnico brasileiro José Neto. Ele classificou como "incríveis" os sete mil torcedores que compareceram ao ginásio Mangueirinho.

"Foi incrível. Queria agradecer a todos que proporcionaram o fato desse jogo ter sido realizado aqui, em Belém. É um bom ginásio com torcedores incríveis. Para nós isso é muito importante e vai nos ajudar a jogar ainda melhor no sábado", disse.

Pré-Olímpico

O Brasil volta a quadra pelo Pré-Olímpico no sábado (10), diante da Sérvia, que também perdeu na primeira rodada. Em caso de vitória, o Brasil encaminha uma vaga aos Jogos de Paris. Já uma derrota pode complicar a vida das comandadas de José Neto. A partida diante das sérvias começa às 20h, no Mangueirinho.