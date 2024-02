Brasil perde para a Sérvia e se complica no Pré-Olímpico de Basquete em Belém

Complicou para a Seleção Brasileira feminina de basquete no Pré-Olímpico. O Brasil foi derrotado pela segunda vez na competição, neste sábado (10), no Ginásio Mangueirinho, em Belém. As meninas do Brasil foram derrotadas pela Sérvia pelo placar de 72 a 65 e o sonho das Olimpíadas de Paris está cada vez mais distante.

Primeiro quarto

O Brasil teve um início de jogo no primeiro quarto sensacional. A equipe comandada por Kamilla e Débora, a Seleção Brasileira chegou a abrir 10 a 0 no placar. Após um pedido de tempo por parte da Sérvia, o jogo ficou equilibrado, com a Sérvia pontuando, gostando da partida e virou o jogo na reta final do primeiro quarto em 23 a 20.

Segundo quarto

No início do segundo quarto, a Seleção Brasileira não se encontrou em quadra. Muitos erros de arremessos, faltas e desatenção na defesa, principalmente nos rebotes, fizeram a Sérvia ampliar o placar e ficar oito pontos à frente do Brasil. O técnico José Neto solicitou tempo, mas os erros e o nervosismo em momentos de tomadas de decisões, prejudicaram o Brasil, mas a equipe da Sérvia cansou e na reta final do segundo quarto, a Seleção Brasileira iniciou uma arrancada e encostou no marcador faltando um apouco mais de três minutos para o fim e chegou a virar o placar para 38 a 36, porém, a Sérvia terminou vencendo o quarto pela diferença mínima de 39 a 38.

Terceiro quarto

O terceiro quarto iniciou cheio de faltas e erros dos dois lados, tanto nos arremessos, quanto nas construções das jogadas. A Sérvia voltou melhor, teve o controle do quarto até à metade do quarto, quando o técnico brasileiro pediu o tempo com a equipe europeia em vantagem no placar em 49 a 41. Após conversa com o treinador, as meninas do Brasil voltaram à quadra e chegaram ao empate em 54 a 54, mas a equipe europeia terminou pela terceira vez vencendo o quarto em 56 a 54.

Último quarto

Empurradas pela torcida paraense que compareceu em peso no Mangueirinho, as meninas do Brasil viraram o jogo no início do último quarto, mantiveram um bom ritmo, com destaque para a experiente Érika, Stephanie e Damiris, mas na metade do quarto a Sérvia tomou conta da partida e teve um aproveitamento muito alto nos arremessos abrindo vantagem de sete pontos.

Após pedido de tempo, a Seleção Brasileira retornou mais efetiva e diminuiu o marcador para três pontos, faltando menos de dois minutos para o fim, mas a falta de pontaria nos arremessos decisivos e a frieza da equipe da Sérvia, foram cruciais para a o triunfo das europeias no Mangueirinho. Final de jogo em Belém, Sérvia 72 x 65 Brasil.

Deu Austrália

Na partida que iniciou às 17h, também no Mangueirinho, em Belém, a Austrália venceu seu segundo jogo no Pré-Olímpico e passou pela Alemanha, pelo placar de 85 a 52. Com o triunfo diante das alemãs, as meninas da Austrália garantiram o passaporte para as Olimpíadas de Paris. O Pré-Olímpico segue e as seleções da Sérvia, Alemanha e Brasil ainda brigam por duas vagas em Paris.

Panorama

O domingo (11) será de decisão no Mangueirinho. A Austrália, que venceu as duas partidas que disputou encara a Sérvia, caso a equipe australiana vença, o Brasil irá precisar vencer a Alemanha por oito ou mais pontos de diferença pra ficar com a vaga nas Olimpíadas de Paris. Caso a Sérvia vença a Austrália, basta o Brasil derrotar a Alemanha por qualquer placar, que garante a vaga olímpica. A Seleção encara a Alemanha, às 20h.