Técnico do Brasil avalia pivôs e puxa responsabilidade após derrota no Pré-Olímpico: ‘culpa minha’

O técnico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino, José Neto, falou sobre a atuação do garrafão brasileiro na derrota para a Austrália, na primeira rodada do Pré-Olímpico de basquete feminino, que ocorre em Belém. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador disse que um bom desempenho das pivôs é determinante para um resultado positivo da Seleção.

"Claro que a gente tem expectativa nessas jogadoras do garrafão, porque quando elas melhoram a gente rende. Mas não podemos deixar de destacar que do outro lado tem uma das melhores treinadoras do mundo. Acho que a Austrália se preparou bem, conseguiu anular algumas ações nossas na primeira fase, mas, mostramos no segundo que podemos reverter essas situações", explicou.

A Seleção Brasileira foi derrotada por 60 a 55 para a Austrália. Após virar o primeiro tempo perdendo por dez pontos, o time de José Neto voltou melhor do intervalo e chegou a virar o jogo, mas ficou atrás novamente no placar após o minuto final.

Um dos pilares dessa mudança de desempenho do Brasil foi a pivô Kamilla. Após um primeiro tempo apagado, com apenas dois pontos marcados e um rebote ganho, a jogadora foi referência da equipe no segundo tempo. Na etapa final de jogo, Kamilla se tornou a maior pontuadora (11 pontos) e reboteira (6 rebotes) do Brasil no jogo.

Questionado sobre o fato de o desempenho de Kamilla ter sido decisivo para a melhora do Brasil no segundo tempo, José Neto preferiu exaltar a coletividade da equipe. Segundo ele, as jogadoras que saíram do banco, como Cacá Martins, Stephanie e Sassá, também foram fundamentais para o Brasil encostar no marcador.

"Todas as coisas que não derem certo a responsabilidade vai ser minha. Ganhamos a Copa América com a Kamilla eleita melhor jogadora. Então, não tem culpa de nenhuma jogadora. Não posso deixar de falar das jogadoras que viram do banco, como Cacá e Stephanie e Sassá. A gente vê que temos o elenco forte, mas não podemos equecer que temos outra equipe forte do outro lado, com experiência para neutralizar as nossas ações", disse.

O Brasil volta a quadra pelo Pré-Olímpico no sábado (10), diante da Sérvia, que também perdeu na primeira rodada. Em caso de vitória, o Brasil encaminha uma vaga aos Jogos de Paris. Já uma derrota pode complicar a vida das comandadas de José Neto. A partida diante das sérvias começa às 20h, no Mangueirinho.