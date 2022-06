Segunda etapa do Circuito Master de Vôlei de Praia ocorre neste final de semana; saiba mais

Cada vez mais, esportes que possibilitam contato com areia e em lugares abertos têm se tornado populares. Aqui em Belém, um grupo de amigos criou o Circuito Master de Vôlei de Praia com o intuito de movimentar a modalidade no Pará. E no próximo final de semana, entre os dias 4 e 5 de junho, ocorre a segunda etapa do ano, no Portal da Amazônia.

“Devido a federação não motivar o vôlei paraense, formamos essa liga independente para poder movimentar o esporte em Belém. Há seis anos estamos organizando essas etapas, que este ano começamos no Pará Clube e vamos finalizar em Mosqueiro, ainda neste semestre”, contou Jorge Lédo, um dos organizadores do torneio.

O Circuito Master de Vôlei de Praia é voltado para pessoas a partir de 35 anos e a disputa é sempre entre duplas.

Na primeira etapa, mais de 300 pessoas, entre competidores e público, participaram do torneio. E nesta edição, a expectativa é que se repita o sucesso, já que as vagas foram preenchidas em apenas dois dias e o evento terá participantes de outros estados.

Jorge explica que as 10 duplas com melhores posições no ranking se classificam automaticamente para a próxima etapa. O circuito dá aos três primeiros colocados uma premiação em dinheiro, brindes e medalhas.

Serviço

Data: 04 e 05 de junho

Local: Portal da Amazônia

Hora: 9h

Mais informações: (91) 98445-5396

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)