SEEL tem matriculas gratuitas para modalidades esportivas

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL) abriu nesta segunda-feira (10) inscrições para turmas do programa “Talentos Esportivos”. Com aulas gratuitas de sete modalidades diferentes para crianças, jovens, adultos e idosos. As matriculas podem ser feitas até o dia 15, sempre a partir das 8h, no Campus III da Universidade do Estado do Pará (UEPa), no bairro do Marco.

São ofertadas 175 vagas, divididas em 25 alunos por turmas. As modalidades são: saltos ornamentais, treino funcional, ginástica e alongamento; corrida e alongamento; tênis de quadra, futsal e basquete.

“A Seel está retomando as suas atividades presenciais de seus programas, em especial o Talentos Esportivos, onde um dos núcleos é a UEPA. O diferencial para esse ano é a oferta de outras modalidades, como tênis de quadra e o treinamento funcional. Então, nós acreditamos que a necessidade da atividade física frequente beneficia toda a população e sem ônus nenhum”, disse Kátia Rocha, diretora técnica de Esporte e Lazer.

Para realizar a matrícula é necessário levar cópias do RG, caso for menor de idade levar cópia do RG do responsável legal e certidão de nascimento do menor; comprovante de residência e comprovante que está matriculado em escola.

Confira os horários das aulas

MODALIDADE / DIAS / HORÁRIO / IDADE

Saltos Ornamentais - Segunda, quarta e sexta-feira / 15h, 16h e 17h / 08 a 11 anos, 12 a 14 anos, 15 a 17 anos

Ginástica e Alongamento - Terça, quinta e sexta-feira / 15h / 18 a 49 anos

Treinamento Funcional - Terça, quinta e sexta-feira / 16h / 18 a 49 anos

Corrida e Alongamento - Terça, quinta e sexta-feira / 17h / 18 a 49 anos

Tênis de Quadra - Segunda, quarta e sexta-feira / 8h, 9h e 10h / 15 a 17 anos, 18 anos em diante

Futsal - Segunda, quarta e sexta-feira / 8h, 9h / 8 a 10 anos, 11 a 13 anos

Basquete - Terça e quinta-feira / 8h, 9h / 10 a 13 anos, 14 a 17 anos