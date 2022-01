San Antonio Spurs x Houston Rockets: veja onde assistir e qual é o horário do jogo pela NBA

Na noite desta terça-feira (25) vai acontecer o confronto entre San Antonio Spurs x Houston Rockets, pela rodada regular da NBA. A partida será às 22h (de Brasília), no Toyota Center, em Houston, no Texas. Confira onde assistir o jogo ao vivo:

Como o San Antonio Spurs x Houston Rockets chegaram para o jogo?

Os Rockets possuem 14 vitórias e 33 derrotas, e ocupam a lanterna do Oeste. Já os Spurs também não estão em uma boa fase e ocupam duas posições acima, com 17 vitórias e 30 derrotas. Este é o segundo encontro entre os times na temporada, no primeiro os Rockets ganharam por 128 a 124.

Onde assistir San Antonio Spurs x Houston Rockets?

A partida pode ser acompanhada pela plataforma de streaming NBA League Pass, a partir das 22h (horário de Brasília).