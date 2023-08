Saiba quem é o tricampeão mundial de jiu-jitsu preso por estupros e roubos; confira

O renomado tricampeão mundial de jiu-jítsu Erberth Santos teve sua trajetória marcada por uma detenção em flagrante ocorrida nesta quinta-feira (24) em Boituva, São Paulo. As sérias acusações incluem a suspeita de envolvimento em uma série de estupros e roubos que teriam atingido pelo menos quatro mulheres no estado do Mato Grosso do Sul. André Pessoa, outro praticante de artes marciais, também foi detido na mesma operação, sob a suspeita de cumplicidade nos crimes.

Natural do Maranhão, Erberth Santos, com 29 anos, mudou-se para Roraima ainda em sua juventude. Seu percurso no mundo das artes marciais teve início na capital do estado, Boa Vista, onde ingressou na prática do jiu-jítsu aos 9 anos de idade.

Reconhecido como "lobo", Erberth Santos conquistou o título mundial na categoria peso absoluto em três ocasiões pela Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu Esportivo (CBJJE). Este faixa preta também ostenta a posição de vice-campeão mundial pela International Brazilian Jiu-Jítsu Federation (IBJJF), além de ter erguido o troféu de campeão brasileiro por quatro vezes sob a bandeira da CBJJE, somando ainda mais duas conquistas como campeão brasileiro da CBJJ.

Embora sua carreira tenha sido pontuada por conquistas notáveis, Erberth também atraiu controvérsias ao longo do tempo. Um episódio que ecoa é a sua participação em um tumulto generalizado durante o evento "BJJ Stars" em 2019. Naquela ocasião, ele se envolveu em um confronto com a equipe de Felipe Preguiça, então seu rival.

Em virtude do seu comportamento nesse incidente, Erberth foi penalizado e posteriormente excluído do ranking oficial da Federação Internacional de Jiu-Jítsu (IBJJF).

O caso

Erberth Santos foi preso ao lado de André Pessoa, igualmente lutador de jiu-jítsu. Ambos foram acusados de roubar e estuprar, pelo menos, quatro mulheres durante uma passagem pela região do Mato Grosso do Sul. As informações são oriundas do Topmídia News, colaborador do Metrópoles.

Ao efetuar a detenção por parte da Polícia Militar (PM), foram encontrados 26 celulares roubados em posse dos lutadores. Eles admitiram os crimes de roubo e estupro. De acordo com os relatos das vítimas, as ações eram executadas com extrema violência. Os acusados amarravam suas vítimas, proferiam ameaças e perpetravam agressões, recorrendo a facas e armas de fogo para subjugar suas presas.