Jovem lutadora de jiu-jítsu reage e imobiliza suspeito de importunação sexual

Uma adolescente de 16 anos, praticante de jiu-jítsu tomou uma atitude corajosa ao dar um mata-leão e imobilizar um homem de 48 anos, Minas Gerais. Ele teria assediado a jovem, dentro de um ônibus durante uma viagem com destino a Vitória, no Espírito Santo. O homem foi preso em flagrante, por importunação sexual.

A lutadora viajava com seu pai para Vitória, onde participaria de uma competição na cidade. Durante a madrugada desta sexta-feira (4), o ônibus seguia em direção à capital capixaba quando o incidente ocorreu. A adolescente relatou à imprensa local que o homem tocou em sua perna, e, inicialmente, ela chamou a atenção de seu pai. No entanto, agindo com determinação, ela aplicou o golpe conhecido como mata-leão para se defender.

O suspeito, por sua vez, alegou à Polícia Militar que, enquanto cochilava, sua mão teria acidentalmente caído na perna da adolescente. No entanto, a lutadora afirmou que percebeu que o homem estava acordado e tentou se defender dizendo que estava dormindo.

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica, localizada na Região Metropolitana de Vitória, e agora segue para investigação pelas autoridades competentes.