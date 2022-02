Russa Kamila Valieva alega que remédio do avô foi responsável pelo teste positivo para doping

Após testar positivo para doping, a patinadora artística russa Kamila Valieva, de apenas 15 anos, alegou que a positivação do teste ocorreu por conta de um engano envolvendo o medicamento para o coração do avô. A informação foi passada, nesta terça-feira (15), pelo presidente da comissão disciplinar do Comitê Olímpico Internacional (COI), Denis Oswald.

“O argumento dela foi que essa contaminação aconteceu com um produto que seu avô estava tomando”, afirmou Denis Oswald.

A russa Kamila Valieva foi testada no Campeonato Nacional Russo no dia 25 de dezembro, contudo, o teste positivo para angina trimetazidina só foi revelado em 8 de fevereiro, durante os Jogos de Pequim.

Oswald disse que a jovem russa fez a sua defesa em uma audiência na Corte Arbitral do Esporte (CAS), que definiu que ela poderia continuar nos Jogos, visto que eles decidiram que houve um engano. A decisão foi tomada por meio de três juízes que concordaram com a Agência Antidoping Russa (Rusada), que suspendeu a punição de Valieva.

Esta decisão pode ter implicações mais para frente, após os Jogos de Inverno de Pequim. Isso porque a patinadora conquistou a medalha de ouro com equipe do Comitê Olímpico Russo(ROC), mas este pódio pode ser redefinido mais tarde, como disse Mark Adams, Porta-voz do COI.

Além disso, Adams afirmou à CNN que caso Valieva conquiste mais um pódio na disputa, a cerimônia de premiação vai ocorrer, mas a medalha pode ser revogada no futuro.

Até o momento, Agência Mundial Antidoping (Wada), o COI, a Rusada e o ROC ainda não comentaram sobre a alegação de defesa da jovem.