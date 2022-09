Roger Federer diz que jogará apenas nas duplas na Laver Cup e que gostaria de Nadal como parceiro

Um dos maiores tenista da história, Roger Federer fará sua última partida no torneio de duplas na Laver Cup. Nesta quarta-feira (21), durante uma conferência de imprensa em Londres, na Inglaterra, o suíço confirmou que a competição será a última da carreira. O atleta ainda não tem parceiro definido, mas disse que gostaria que fosse Rafael Nadal.

“Poderia ser uma situação única se isso acontecesse [jogar ao lado de Rafael Nadal]. Por tudo pelo que lutamos, pelo que nos respeitamos. Nos demos muito bem, a carreira que ambos tivemos. É uma grande mensagem para o esporte, não só para o tênis. Seria um momento muito especial”, declarou Federer.

Aos 41 anos, o suíço revelou que está nervoso com a chegada do momento em que vai se despedir das quadras e disse que espera ser competitivo. “Estou aqui para me preparar para o meu último jogo de duplas. Estou nervoso porque não jogo há muito tempo e espero ser competitivo”, afirmou.

Na Laver Cup, o tenista que jogará nas duplas precisa jogar na competição de simples. No entanto, como Federer vem enfrentando problemas físicos, foi aberto uma exceção para ele.

“É um evento da ATP que não quero causar problemas. Conheço minhas limitações e é por isso que perguntei ao Borg se está tudo bem, se eu só poderia jogar uma dupla na sexta à noite. Matteo (Berrettini) jogará no sábado para mim. Borg disse que está tudo bem, ele conversou com John (McEnroe) e com a ATP, e eles disseram que está tudo bem”, contou o suíço.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)