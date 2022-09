Roger Federer usa as redes sociais para anunciar aposentadoria do tênis; veja mais

O suiço Roger Federer, considerado por muitos como um dos maiores tenistas de todos os tempos, anunciou na manhã desta quinta-feira (15) sua aposentadoria das quadras. O atleta fez o comunicado através de suas redes socais, onde explica os motivos para a decisão.

Segundo ele, os problemas físicos o impedem de continuar a vitoriosa carreira. Na carta postada na internet ele diz que o seu último evento será a Laver Cup, no próximo final de semana, em Londres. Depois disso ele garante que não irá mais competir no circuito mundial. Confira a publicação:

Roger Federer é suiço, tem 41 anos e já foi recordista de título de Grand Slam, com 20 troféus e um total de 103 títulos em competições oficiais da ATP. É o segundo atleta a ficar por mais tempo como número 1 do ranking. No total, entre os anos de 2004 e 2018, ficou por 310 semanas na primeira posição.

Federer venceu seu primeiro torneio ATP em 2001 e o último em 2019, o que lha dá o recorde de maior distância entre dois títulos. Em quadra, travou embates memoráveis contra adversários contemporâneos, entre eles o espanhol Rafael Nadal. Ambos já se enfrentaram 40 vezes, com 24 vitórias de Nadal e 16 de Roger. Destas, nove finais foram em Grand Slam e o espanhou levou a melhor em seis, contra três do suiço.

Outro adversário bastante duro e que nos últimos anos ameaçou o reinado de Federer é o sérvio Novak Djokovic, que tem 17 títulos de Grand Slam contra os 20 de Federer. Em confrontos diretos, Djokovic venceu quatro finais, enquanto Federer venceu apenas o US Open de 2007. Na história, o sérvio leva pequena vantagem, com 27 vitórias contra 23 do suíço.