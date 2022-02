Rockets x Cavaliers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo pela NBA hoje, quarta (02/02)

A bola laranja vai subir, na noite desta quarta-feira (02/02), para Houston Rockets x Cleveland Cavaliers, pela rodada regular da NBA. O duelo entre as equipes da Conferência Leste e da Conferência Oeste será no Toyota Center, em Houston, no Texas, às 22h (de Brasília). Confira onde assistir o jogo ao vivo:

Como Houston Rockets x Cleveland Cavaliers chegaram para o jogo?

Os Rockets estão na lanterna do Oeste, acumulando 36 derrotas e 14 vitórias. Do outro lado, os Cavaliers estão em quarto no Leste, com 31 vitórias e 20 derrotas. Os dois times já se enfrentaram uma vez nesta temporada e os Cavaliers venceram por 124 a 89.

Onde assistir Houston Rockets x Cleveland Cavaliers?

A partida entre Houston Rockets x Cleveland Cavaliers pode ser acompanhada pela plataforma de streaming NBA League Pass, a partir das 22h (horário de Brasília).

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)