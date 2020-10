Remo vence e deixa rival em situação de risco no futsal adulto

Deu Clube do Remo no Re-Pa de futsal valendo pelo campeonato paraense adulto masculino ,polo metropolitano, grupo II. O Leão venceu o rival por 6 a 2, depois de 2 a 1 no primeiro tempo.

O jogo foi realizado no ginásio do NEL[Núcleo de Esportes e Lazer] à noite de sexta-feira (23).

O resultado deixa o Paysandu na deriva, precisando vencer os dois compromissos restantes, além de torcer pelo tropeço do rival. Já para o Clube do Remo basta mais uma vitória para garantir presença na segunda fase do certame.

O líder do grupo é time da Shouse com 10 pontos. Clube do Remo soma sete, Paysandu, 4 e ADBAS um ponto.

Os gols dos azulinos foram marcados por Sirley (2), Carlinhos, George, Sávio e Matheus Lima. Bebê e Karudo anotaram para os bicolores.

Na próxima rodada o Papão enfrenta a Shouse, dia 29, na quadra dos Capuchinhos, 19h30. O Clube do Remo joga contra o ADBAS dia 1 de novembro no ginásio Serra Freire, às 11h.