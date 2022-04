Remo Lions vence regional Norte da Copa do Brasil de Flag Football e garante vaga no Brasileiro

Deu Remo Lions na Etapa Norte – Regional Marajoara II da Copa do Brasil de Flag Football, que ocorreu no último final de semana, na Associação Atlética Banco do Brasil, em Ananindeua (PA). O time feminino do Remo Lions venceu o North Indians na grande final por 6 a 0.

A etapa Marajoara contou com equipes do Pará, Maranhão (MA) e Tocantins (TO). As mulheres azulinas venceram dois jogos, perderam outros dois, mas conquistaram a vaga na final contra o North Indians nos critérios de desempate contra o North Indians. Com o triunfo, o Remo Lions ficou com a vaga para o Campeonato Brasileiro, que será no mês de agosto, em São Paulo (SP), ainda sem data definida.

O diretor geral do Remo Lions comemorou bastante o título azulino, falou da importância da conquista e mira a disputa do Brasileiro.

“É o primeiro título do time feminino de flag football feminino, após seis anos de fundação da modalidade no Remo. Vamos agora pensar no nacional e vamos em busca de mais uma conquista”, disse.

REGRAS

O flag football é uma modalidade desenvolvida para minimizar as lesões, comum no futebol americano tradicional. As regras são similares ao do futebol americano, com uma diferença, o jogador não precisa derrubar o seu adversário com a bola ao chão e sim o defensor precisa retirar uma fita (Flag), que fica presa na cintura do adversário.

O gramado não possui goal posts (traves).

A pontuação é assinalada através de touchdown e vale 6 pontos cada

O que é touchdown? É quando a atleta cruza a linha de gol sem ser obstruído pelo adversário.

A partida é dividida em dois tempos de 20 minutos cada