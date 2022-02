Remo ganha do Paysandu nos pênaltis e conquista Campeonato Paraense de futsal sub-13

O time de futsal do Remo, na categoria sub-13, venceu o Campeonato Paraense da temporada 2021. A conquista da ‘molecada azulina’ veio num duelo emocionante com o rival Paysandu, em jogo realizado no ginásio Amintas Pinheiro, da Esmac, na Cidade Nova. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, o Leão venceu por 4 a 3 nas cobranças de penalidades

Ao longo do campeonato, organizado pela Fefuspa, os garotos remistas conquistaram dez vitórias. Guilherme foi o artilheiro com 12 gols.

Anderson Pojo [Tapioca], comandante da equipe, festejou o título paraense.

“É primeiro agradecer a Deus pelo título ganho. Depois aos membros envolvidos dentro do projeto ‘Crias do Leão’, que dão suporte necessário aos nossos atletas e comissão técnica”, contou.