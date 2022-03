Remo busca o bicampeonato no torneio máster de natação ‘Grão-Pará’, em Macapá- AP

Com uma delegação de 28 atletas, entre homens e mulheres, o Clube do Remo participa do VI Torneio Grão-Pará Master de Natação, evento interestadual que acontece em Macapá- AP nos dias 19 e 20 de março. O torneio é uma realização da Associação Pororoca Natação Master, de Macapá, e será disputado na piscina olímpica do Centro Didático Capitão Euclides Rodrigues.

A programação prevê dezesseis provas, oito em cada dia, a partir das 7h30. Raymundo Barata e Laércio Lucena estão no comando da comitiva azulina, que viaja nesta sexta-feira (18) custeando as próprias despesas.

Os três primeiros colocados de cada categoria nas provas individuais e as três melhores equipes nas provas de revezamento receberão medalhas. As três equipes com maior pontuação receberão os respectivos troféus, somando-se a pontuação de nadadores másters e pré-másters.

O torneio reúne nadadores do Pará, Maranhão e Amapá e faz parte do calendário regional da Associação Brasileira Máster de Natação (ABMN). O Remo nada em busca do bicampeonato.