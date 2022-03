Raptors x Cavaliers: veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (24/03), pela NBA

A bola vai subir para Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers às 20h30 (horário de Brasília) desta quinsta-feira (24/03), pela rodada regular da NBA. O duelo ocorrerá na Scotiabank Arena, em Toronto, no Canadá. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers ao vivo?

A partida Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers pode ser assistida ao vivo no canal NBA League Pass, às 20h30 (horário de Brasília).

Como Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers chegam para o jogo?

Os Raptors estão na sétima posição do Leste, com 40 vitórias e 32 derrotas, enquanto a equipe dos Cavaliers estão em sexto, com 41 vitórias e 31 derrotas. As duas equipes já se enfrentaram três vezes nesta temporada e o time de Cleveland venceu todas as partidas.

Ficha técnica

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers

National Basketball Association

Local: Scotiabank Arena, em Toronto, no Canadá

Data/Horário: 24 de março de 2022, às 20h30