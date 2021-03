Rafael Ribeiro representa os judocas paraenses na eleição da CBJ

O judoca Rafael Ribeiro, 2º dan, faixa preta, da comissão estadual de atletas paraense, vai representar o órgão na eleição presidencial da Confederação Brasileira de Judô [CBJ] que ocorre no sábado, dia 6 de março, no Rio de Janeiro, a partir das 15h.

Duas chapas estão disputando o comando executivo da entidade nacional. O voto da comissão paraense está em segredo. O grupo está tendo reunião avaliando as propostas de benefícios aos judocas.

“De forma oficial, a comissão estadual está se reunindo para discutir sobre a eleição. Não é indecisão, mas precisamos estudar as propostas, compartilhar com os atletas, ouvir e finalmente chegar a uma conclusão do que seria melhor para o judô do nosso estado”, comentou.

“A eleição da CBJ é uma realidade muito distante da maioria dos nossos praticantes, então expomos alguns pontos e ouvimos o que tinham pra dizer, vamos fazer uma interpretação de tudo aquilo que ouvimos e enfim vamos definir o nosso voto. Não é simples, temos prós e contras nas duas chapas, precisa ser bem estudado e a comissão estadual de atletas se encarrega de fazer isso com todo cuidado e respeito ao nosso judô “, disse.

“A função da comissão é representar a comunidade no pleito eleitoral, não cabe a mim tomar essa decisão sozinho”, acrescentou.

Por conta da pandemia, cerca de 25 atletas têm participado dos encontros, segundo Rafael. “Continuamos dispostos à ouvir, podem nos ligar, mandar mensagens se preferirem que nós vamos conversar e ouvir”, diz e afirma que os judocas paraenses não estão acostumados a participar desse tipo de conversa nem opinar em decisões importantes em relação a essa parte de gestão do esporte.

“É tudo novo, inclusive para nós dentro da comissão, por isso estamos o tempo todo incentivando os atletas a participarem das conversas e colocarem seus pontos de vista, é um trabalho a longo prazo, pois no final do mês teremos eleição aqui, na nossa federação”, assinalou.

Para ele, o Pará a região Norte vive uma realidade que poucos conhecem no judô nacional e só quem pratica sabe das dificuldades que o atleta enfrenta para se manter no esporte.

“Não temos os grandes clubes, falta estrutura, temos pouco apoio e investimento. Dificilmente uma grande competição acontece por aqui, os grandes treinamentos nunca vieram para cá. Temos grandes talentos por aqui, nossos atletas conseguem fazer resultado lá fora, mas são conquistas bem pontuais. E chega num determinado momento que conquistar medalhas em algumas competições é quase impossível”, lembra.

Rafael relata que nos últimos quatro anos durante o ciclo olímpico de Tóquio, apenas 2 atletas do Pará lutaram nas seletivas olímpicas e conquistaram a 5° colocação. “Foram os maiores resultados do nosso esporte nesse período. São atletas remando contra a maré e chegando nos seus limites para conquistar um honroso 5° lugar em uma seletiva olímpica, sem reconhecimento nenhum após esse feito. Hoje dependemos dos colegas de equipe, professores, familiares, poucos amigos, rifas, vendas etc. para continuarmos lutando por um sonho distante. Então, precisamos lutar para mudar esse quadro, reverter essa situação em favor do judô do Pará. A comissão estadual de atletas está aqui para isso”, conclui.

Mudança

A chapa Resgate à União do Judô, que concorrerá no pleito presidencial da Confederação Brasileira de Judô [CBJ] registrou uma nova composição de candidatos substituindo dois membros.

Como candidato a presidente, em decorrência do falecimento do professor Francisco de Carvalho Filho, foi inscrito Fernando Moimaz. O candidato a 3º vice-presidente, Allan Camilo Carareti Garcia, foi substituído por Solange de Almeida Pessoa Vincki.