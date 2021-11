Quatro brasileiros lutam no octógono do UFC no próximo sábado (20)

Quatro brasileiros entram em ação pelo Ultimate Fighting Championship (UFC), neste fim de semana. No evento principal do UFC Fight Night: Vieira vs. Tate, que ocorre no sábado (20), a partir das 16h50, a lutadora manauara Ketlen Vieira busca a reabilitação contra a americana Misha Tate, na categoria peso-galo feminino.

Ainda no card principal, o brasiliense Rani Yahya, que perdeu apenas uma das últimas seis lutas, encara o sul-coreano Kyung Ho Kang pela categoria peso-galo. Já a catarinense Taila Santos vai atrás da sua quarta vitória consecutiva contra a escocesa Joanne Wood, na categoria moscas (até 56,7kg). Por fim, na divisão dos palhas (até 52,2kg), a mineira Luana Pinheiro faz a sua segunda luta no UFC contra a americana Sam Hughes.

Evento principal

Vindo de derrota, Ketlen volta ao octógono após exatos nove meses da derrota da lutadora para a russa Yana Kunitskaya, por decisão unânime. A adversária, Miesha Tate é ex-campeã da divisão peso-galo e chega de vitória, depois de por fim à sequência de duas derrotas.

UFC Fight Night: Vieira vs. Tate

CARD PRELIMINAR:

Peso-palha: Luana Pinheiro x Sam Hughes

Peso-pena: Shayilan Nuerdanbieke x Sean Soriano

Peso-mosca: Cody Durden x Aori Qleng

Peso-leve: Terrance McKinney x Fares Ziam

Peso-palha: Loma Lookboonmee x Lupita Godinez

Peso-leve: Rafa Garcia x Natan Levy

Peso-pena: Pat Sabatini x Tucker Lutz

CARD PRINCIPAL:

Peso-galo: Davey Grant x Adrian Yanez

Peso-mosca: Joanne Wood x Taila Santos

Peso-galo: Rani Yahya x Kyung Ho Kang

Peso-meio-médio: Michael Chiesa x Sean Brady

Peso-galo: Ketlen Vieira x Miesha Tate