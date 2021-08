Pupilo de Popó, paraense disputa cinturão internacional de boxe neste sábado (25), em Belém

No próximo sábado (28), Belém do Pará volta ao circuito internacional de Boxe. No Pará Clube, a partir das 18h, nove lutas profissionais devem reunir vários apaixonados pelo esporte. Na luta que vale o cinturão da Federação de Boxe do Continente Sul, o paraense Isaac Rodrigues, ex-campeão da Federação Mundial, vai enfrentar o baiano Sergio Dantas.

"O meu oponente é um lutador alto, trabalha muito os golpes retos. Espero conseguir mostrar tudo que estou treinando diariamente na academia, usar bastante a linha de cintura e ser bem agressivo", disse Isaac.

Outro combate que promete ser emocionante, terá o paraense Lucas Pereira enfrentando o baiano Herculano Gomes. Lucas, que em 2018 foi campeão do Conselho Nacional de Boxe, aprovou a escolha do adversário.

"Pesquisei bastante sobre o Herculano e vi que ele foi campeão no kickboxing e no MMA. É um pugilista que também gosta da trocação e isso deve ser bom para o meu estilo de luta. Estou na minha melhor forma física, bem focado. Se conseguir vencer o Herculano, tenho certeza que vai agregar bastante para o meu cartel", avaliou Lucas Pereira.

Além dos confrontos entre Pará e Bahia, outros vários paraenses prometem dar um show no ringue. Destaque para Henrique Demolidor, com experiência também no MMA. O tetra-campeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas, já está em Belém e vai ser mais uma atração.

"É um evento de qualidade. Todos os lutadores, inclusive os baianos, estão no auge, bem preparados fisicamente. As lutas foram bem casadas e tenho certeza que todos vão representar, dando um verdadeiro show para quem for acompanhar", ponderou Popó.

Por conta da pandemia, o evento terá uso obrigatório de máscara. Os ingressos estão sendo comercializados na academia Ulysses Pereira, localizada na travessa Lomas Valentinas, 683.

Confira o card do evento, a partir de 18h:

Isaac Rodrigues x Sérgio Dantas (disputa do cinturão WBC Feconsul)

Lucas Pereira x Herculano Gomes

Jefferson x Del Jesus

Jackson x Monasterio

Henrique Demolidor x Eduardo

Vitor x Whilton

Márcio x Muhammad

Melo x Pantola

Farias x Reis