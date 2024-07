Projeto social oferta oportunidades no vôlei para meninas em Belém e Parauapebas; saiba mais

Muitas atletas iniciam carreiras no esporte ainda durante a adolescência. Para incentivar que mais meninas entrem no mundo do esporte, a ONG Co-League lançou dois projetos de vôlei para jovens meninas em Belém e Parauapebas, que serão realizados ainda este mês.

O primeiro, em Belém, será o 3º Festival Co-League Tokio Marine, para meninas de 12 a 18 anos, que ocorrerá nos dias 13 e 14 de julho. A competição reunirá jogadoras de todos os níveis na quadra da Tuna Luso Brasileira, com o objetivo de conectar atletas e treinadores na região Norte.

Ao todo foram 100 vagas ofertadas de forma gratuita, e todas já foram preenchidas por atletas que se inscreveram virtualmente.

VEJA MAIS

Parauapebas

Em Parauapebas, no sudeste paraense, uma escolinha de voleibol para meninas de 12 a 17 anos, será inaugurada na cidade, visando principalmente meninas da rede pública de ensino. A inauguração do projeto será no próximo sábado (06/7), na Usina da Paz da cidade.

Ao todo, serão atendidas 50 meninas divididas em três turmas. Duas turmas terão aulas na Usina da Paz, às segundas-feiras e quartas-feiras, e a terceira turma terá aulas na Quadra Jari, localizada no Núcleo Urbano de Carajás, com os treinamentos acontecendo às terças-feiras e quintas-feiras. A divisão das turmas acontece seguindo os níveis de habilidade e faixa etária das participantes.

Todas as atletas contempladas pelo programa receberão um kit com tênis, mochila, squeeze e outros brindes, a fim de atender demandas de materiais para a prática esportiva das meninas da região.